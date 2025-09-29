Такой цифровой контур доверия ускоряет кооперацию и дает эффект в виде логистики и экспорта, отметил премьер-министр республики Олжас Бектенов

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) целесообразно объединить усилия, направленные на интеграцию цифровых сервисов для повышения конкурентоспособности товаров, которые производятся на территории ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая на выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске.

"Мы выстраиваем общие цифровые платформы для обмена промышленными данными, упрощаем трансграничные процессы, внедряем цифровой мониторинг цепочек поставок. Такой цифровой контур доверия ускоряет кооперацию, дает эффект в виде логистики и экспорта. Для придания импульса названным инициативам предлагается объединить усилия по интеграции цифровых сервисов наших стран", - сказал Бектенов на пленарной сессии "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего".

По оценке премьера, хорошую отдачу обещает вариант финансирования кооперации производств, в котором участвуют не менее трех государств - членов ЕАЭС. В качестве примера он назвал проект налаживания сборки кабин комбайнов, реализуемый в Казахстане в партнерстве с Белоруссией и Россией. Бектенов считает, что этот инструмент позволяет "консолидировать ресурсы, повышать конкурентоспособность товаров и технологий, а также укреплять промышленное сотрудничество и экономическую интеграцию".

Выставка "Иннопром", которая изначально проводилась на Урале, впервые проходит в столице Белоруссии. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.