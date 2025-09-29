КРДВ и Росатом договорились о взаимодействии по инвестпроекту "Павловское"

Первым шагом работы станет подача заявки на получение статуса резидента территории опережающего развития "Столица Севера"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Горнорудный дивизион "Росатома" будут реализовывать инвестпроект "Павловское", который предполагает строительство ГОК на базе месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Стороны договорились о взаимодействии в реализации масштабного инвестпроекта "Павловское", который предполагает строительство ГОК на базе месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля Архангельской области", - говорится в сообщении.

Согласно документу, планируется формирование концепции проекта с учетом региональных особенностей, создание современной производственной инфраструктуры, условий для привлечения государственной поддержки и дополнительных инвестиций, развитие логистических маршрутов через Северный морской путь и экспортного потенциала проекта. Первым шагом при реализации проекта станет подача заявки на получение статуса резидента территории опережающего развития "Столица Севера". Это позволит реализовывать проект в преференциальном режиме и привлечь дополнительных инвесторов в проект.

"У проекта "Павловское" есть все шансы стать новым стандартом освоения арктических территорий и внести существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы страны. Совместная работа Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Первой горнорудной компании, которая развивает проект, открывает для этого новые возможности. Наша задача - создать современное экономически эффективное горно-обогатительное предприятие и портовую инфраструктуру в суровых условиях Крайнего севера", - сказал генеральный директор АО "Росатом Недра" Владимир Верховцев.

"Павловское" - масштабный инвестиционный проект по созданию горно-обогатительного комбината на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля Архангельской области. Оператором проекта выступает АО "Первая горнорудная компания". Павловское месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в России.