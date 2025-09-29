Топливо не продают только на отдельных заправках, сообщили в пресс-службе губернатора региона

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицита бензина в Астраханской области в целом нет, его не продают только на отдельных заправках, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время в Астрахани на значительной части заправок не продают бензин АИ-95, на некоторых отсутствует АИ-92.

"Астраханцы столкнулись с отсутствием необходимого топлива на автозаправочных станциях. <…> Бензина на складах достаточно, частные простои в работе некоторых АЗС не означают дефицита топлива, и в ближайшее время компании пополнят запасы нефтескладов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального Министерства промышленности, торговли и энергетики.

Отмечается, что перебои временные. "Перебои с поставками бензина произошли из-за сочетания двух факторов: снижения производства бензина и сезона повышенного спроса на топливо в период отпусков и сбора урожая", - поясняется в сообщении.

В Минпроме Астраханской области ТАСС уточнили, что в течение 2025 года объем нефтепродуктов на складах сохранялся на уровне средних еженедельных значений. "По мере реализации топлива через АЗС компаниями обеспечивалась постоянная доставка топлива на собственные нефтебазы железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, топливообеспечивающими организациями принимаются дополнительные меры по увеличению объемов автомобильного топлива в связи с возросшим уровнем потребления", - рассказала представитель министерства.

При этом ранее в министерстве подтверждали, что фиксируется снижение индекса в сфере обрабатывающих производств. Однако вызвано оно, в первую очередь, внеплановым ремонтом на Астраханском газоперерабатывающем заводе.