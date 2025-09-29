Президент Абхазии и первый заместитель руководителя администрации президента России осмотрели ее территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на набережной Сухума обсудили вопросы ее комплексного благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили сухумскую набережную. Они осмотрели территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку, а также обсудили дальнейшие планы по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие и модернизация набережной является частью большой работы по созданию комфортной городской среды для жителей и гостей Абхазии, направленной на повышение туристической привлекательности столицы и создание современных общественных пространств.