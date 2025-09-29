По итогам 2024 года мощность порта достигла 4,2 млн тонн

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ДНР и федеральный центр прорабатывают план развития Мариупольского порта до 2030 года, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ по итогам встречи главы министерства Андрея Никитина с главой республики Денисом Пушилиным.

"Прорабатывается и план мероприятий по развитию порта на период 2025-2030 годов. Совместно с правительством ДНР будет проведена работа по привлечению дополнительных грузопотоков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2024 года мощность порта Мариуполя достигла 4,2 млн тонн. Там продолжаются капремонты и проведено дноуглубление, в планах - открытие морского пункта пропуска.

На встрече также обсудили перевозки наземным общественным транспортом. По линии Минтранса в ДНР в 2022-2024 годах поставили 241 автобус, в этом году ожидается еще 24. Запущены две программы льготного лизинга ГТЛК.