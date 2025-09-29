МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Счетная палата оценила эффективность расходов на организацию профобучения и дополнительного профобразования россиян, согласно проверке, финансирование используется недостаточно результативно, а программы обучения не в полной мере обеспечивают прогнозную потребность экономики в кадрах. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Основная цель обучения - помочь гражданам в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков для обеспечения их занятости на рынке труда. Пройти обучение могут предпенсионеры, женщины в декрете, инвалиды, молодежь до 35 лет, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, и ряд других категорий.

"Средства федерального бюджета, направляемые на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан в целях содействия занятости населения, используются недостаточно результативно. Как показала проверка Счетной палаты, реализуемые программы обучения не в полной мере обеспечивают прогнозную потребность экономики в трудовых ресурсах", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2023-2024 годах расходы федерального бюджета на предоставление грантов федеральным операторам для организации обучения составили 15,5 млрд рублей, на 2025 год запланировано 6,2 млрд рублей. В 2023 году обучение прошли 197,6 тыс. человек (109,8% от плана), в 2024 году - 117,9 тыс. человек (113,5%), в 2025 году планируется обучить 104,4 тыс. человек. Численность занятых граждан по итогам прохождения обучения в 2023 году составила 156 тыс. человек (79% слушателей), в 2024 году - 95,6 тыс. человек (80,9%).

"Несмотря на достигнутые результаты по количеству обученных граждан, проверка выявила ряд системных проблем в организации профобучения. Одна из них - недостаточное соответствие программ обучения прогнозным потребностям экономики в кадрах. Так, согласно прогнозу, подготовленному в декабре 2024 года, наибольшая востребованность трудовых ресурсов до 2029 года отмечается в таких отраслях, как обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, профессиональной деятельности и науке, информационные технологии и связь. При этом у граждан наиболее востребованными направлениями обучения являлись информационные и коммуникационные технологии, административно-управленческая и офисная деятельность, образование и наука, финансы и экономика, социальное обслуживание", - указано в отчете.

Как было установлено в ходе проверки, в 2024 году обучение по приоритетным направлениям прошла только треть россиян, обратившихся в службы занятости с целью поиска работы. Счетная палата также выявила, что Роструд недостаточно качественно планировал объем грантов и необоснованно перераспределял квоты, что в результате привело к безрезультативному использованию средств. Так, из выделенных в октябре 2023 года РАНХиГС дополнительных субсидий в объеме 595,8 млн рублей возвращено в федеральный бюджет 363,1 млн рублей (60,9% дополнительно выделенных средств).

Стоимость обучения

Также в ходе проверки установлено несоответствие расчетной средней стоимости обучения (59,58 тыс. рублей на одного человека) и фактических затрат. Так, в 2024 году фактическая средняя стоимость обучения одного человека в РАНХиГС составила 48,6 тыс. рублей, в ТГУ - 52,7 тыс. рублей, в ИРПО - 42,8 тыс. рублей, что ниже расчетной средней стоимости обучения. В результате несоответствие между расчетной и фактической средней стоимостью обучения, а также недостатки планирования привели к наличию неиспользованных остатков гранта: по итогам 2023 года объем возвращенных средств в федеральный бюджет составил 918,5 млн рублей (8,6% объема гранта), по итогам 2024 года - 446,1 млн рублей (7,3%).

По результатам анализа Счетная палата направила правительству РФ ряд предложений по совершенствованию организации профобучения и дополнительного профобразования. Одна из ключевых рекомендаций - проработать вопрос об определении порядка расчета средней стоимости обучения одного человека, а также размера и состава затрат федеральных операторов, связанных с организацией обучения.

Ответ Роструда

В свою очередь заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий пояснил, что, программы быстрого переобучения - это инструмент быстрого действия, срок обучения составляет от 6 недель до 3 месяцев. Участие в программе исключительно добровольное - кадровый центр рекомендует пройти переобучение, но не может обязать это сделать. Также кадровый центр не может навязать специальность - человек может отказать в поступлении на определенные программы, если не хватает стартовых знаний для их освоения, отсутствует работодатель, заявивший интерес в такого рода работниках. Таким образом, заставить соискателя выбрать профессию нельзя.

"С учетом этих ограничений институт бесплатного переобучения взрослых соискателей не может в полной мере удовлетворять потребностям рынка труда. Бесплатное переобучение - важный элемент, но он лишь один из механизмов инфраструктуры, обеспечивающей образование на протяжении профессиональной жизни. Для более четкого соответствия предлагаемых программ потребностям рынка труда с 2025 года бесплатное переобучение реализуется только по 360 востребованным на рынке труда программам", - уточнил Талбацкий.

По его словам, перечень этих программ был сформирован на основании предложений отраслевых ведомств, регионов и крупнейших работодателей, с учетом стратегий развития отраслей экономики. Он полностью соответствует прогнозу кадровой потребности с учетом ограничений коротких программ переобучения, так как трехмесячные курсы не позволяют готовить инженеров, врачей, педагогов и специалистов ряда других востребованных профессий.

"Исследование Высшей школы экономики показывает значимый прирост заработной платы во всех категориях - в среднем почти на 20% по всей выборке обучавшихся. Кому-то переобучение помогает найти новую высокооплачиваемую работу, для кого-то полученные навыки не становятся основным заработком, но помогают вырасти внутри уже имеющейся профессии. Результаты переобучения показывают, что свыше 80% граждан, закончивших программы бесплатного переобучения, трудоустроены. Работа по повышению эффективности программ переобучения продолжится, в том числе с учетом рекомендаций Счетной палаты", - подытожил замглавы Роструда.