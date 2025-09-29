Основная причина для отказа от разблокировки соцсети - обилие вредоносного контента

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. России даже в будущем не нужно разблокировать Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), учитывая, сколько вредоносного контента там специально публикуется. Такое мнение высказал ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"Не считаю необходимым и полезным разблокировать иностранные платформы, технологические аналоги которых есть у нас. Зависимость от иностранных технологий и контента, значительная часть которого на этих площадках специально генерируется для подрыва нашей внутренней стабильности и экономики, ни к чему хорошему не приведет", - заявил Корнеев.

По его словам, наличие у России собственных технологических решений является стратегическим преимуществом. "Нам повезло, что у нас есть технологические альтернативы засилию западных ресурсов. Практически всем остальным странам, кроме Китая, остается только технологически, а затем и политически сдаться Западу или присоединиться к нашим платформам. Других альтернатив у них нет", - убежден эксперт.