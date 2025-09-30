В запуск двух промышленных гигантов Донбасса инвестируют около 190 млрд рублей

Премьер-министр республики Андрей Чертков добавил, что выход предприятий на полную мощность позволит обеспечить работой 30 тыс. человек

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в восстановление работы Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и химического завода "Стирол револт" в Горловке ДНР составят почти 190 млрд рублей. Предприятия запустят поэтапно, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"В регионе реализуются проекты поэтапного восстановления таких крупных предприятий, как ММК им. Ильича и "Стирол револт". Восстановить эти предприятия планируется до 2030 года. Общий объем инвестиций для полного запуска только этих двух предприятий составляет почти 190 млрд рублей", - сказал Чертков.

Он добавил, что выход предприятий на полную мощность позволит обеспечить работой 30 тыс. человек.

"Стирол" - ключевое предприятие химической промышленности Донбасса. Долгое время был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений. С началом боевых действий приостановил работу. В 2021 году сообщалось о возобновлении работы цехов лакокрасочной продукции и изделий из полимеров. В октябре прошлого года в региональном Минпромторге сообщили ТАСС о планах запуска предприятия в 2025-2026 годах. Глава ДНР Денис Пушилин допустил поэтапное возобновление производства. В августе завод передан инвестору - компании "Револт".

ММК имени Ильича - крупнейшее промышленное предприятие ДНР. Основано в 1897 году. Специализируется на выпуске чугуна, проката, слябов и другой продукции. В состав комбината входит аглофабрика, пять доменных и четыре мартеновских печи, два стана горячей прокатки, слябинг, стан холодной прокатки, листопрокатный стан, ряд цехов и смежных производств. В 2023 году предприятие присоединилось к СЭЗ и запустило первые цеха. В сентябре мэр Мариуполя Антон Кольцов сообщил ТАСС, что сейчас на ММК задействованы более 600 человек. Готовятся к возобновлению работы остальные цеха.