МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Масштаб пожаров, спровоцированных украинскими силами в районе Запорожской АЭС, уменьшился в 2025 году - в основном летом горела трава, но на больших площадях. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"В прошлом году пожары подходили вплотную к городу атомщиков. Горели обширные лесные массивы вокруг Энергодара. Фактически, все зеленые зоны в округе были выжжены, что может в дальнейшем привести к экологическим проблемам - эрозии почв, уничтожению естественной среды обитания животных и ухудшению качества воздуха. В этом году горит в основном трава. Но зачастую большими площадями", - сказала Яшина.

По ее словам, пожары, которые систематически провоцируются украинскими силами в районе Запорожской АЭС, - это не просто акты диверсии, это проявление ядерного терроризма. Их главная опасность заключается в том, что они создают прямую угрозу физической безопасности станции.

"Но самая чудовищная деталь, которая характеризует действия украинских формирований, - это целенаправленная охота на сотрудников МЧС России и пожарных, которые занимались тушением возгораний. ВСУ систематически вели прицельный огонь по тем, кто пытался ликвидировать последствия их же преступлений, демонстрируя полное пренебрежение к обеспечению безопасности АЭС", - отметила Яшина.

За лето 2024 года в результате спровоцированных ВСУ ландшафтных пожаров выгорела практически вся территория вокруг города-спутника ЗАЭС Энергодара. Огонь тушили и в черте города. При этом украинские военные "охотились" за машиной МЧС, нанося удары по сотрудникам во время тушения. Всего летом прошлого года сгорело порядка 1 тыс. га лесов в окрестностях Энергодара.