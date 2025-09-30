Сенатор Волошин: банковская сфера ДНР полностью интегрирована в экономику РФ

Все отделения банков в регионе перешли на российские стандарты, отметил парламентарий

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Банковская сфера Донецкой Народной Республики была полностью интегрирована в экономическое пространство России за три года, все отделения банков перешли на российские стандарты. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"За прошедшие несколько лет в регионе полностью завершена интеграция банковской системы - все отделения перешли на российские стандарты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ключевые направления интеграции в российское правовое поле в регионе: унификация законодательства, экономическая интеграция и развитие социальной сферы и инфраструктуры. "Перед нами стоит амбициозная задача - уже к 2030 году выйти на среднероссийский уровень качества жизни и социально-экономического развития", - отметил сенатор.

Волошин также сообщил, что на сегодняшний день более 1,5 млн человек получают российские пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.