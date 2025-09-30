Работы по 48 из них планируется завершить в 2025 году

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 400 общественных пространств планируется благоустроить в Донецкой Народной Республике к 2030 году. Из них 48 будут благоустроены в 2025 году, в интервью ТАСС сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Интенсивно ведется благоустройство общественных пространств. Ко Дню города Донецка вместе с регионом-шефом Москвой был открыт обновленный парк "Гулливер" в Калининском районе города и это теперь точка притяжения жителей, прежде всего подрастающего поколения. Отмечу, что внимание развитию общественных пространств уделяем в каждом муниципалитете. В этом году благоустроим 48 таких объектов, а к 2030 году их будет уже 401", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что до конца 2025 года в Донецке планируется открыть крупнейший в России молодежный центр на 1,4 тыс. человек. Его строительство ведется при поддержке региона-шефа - Москвы. "Здание уже готово на 70%. В будущем центре, который получил символичное название "Центр 30.09" - в честь исторической даты воссоединения с Россией, - предусмотрены многофункциональные пространства: спортивный зал, выставочная зона, лектории, а также площадка мультимедийного парка "Россия - моя история". Молодежные общественные организации смогут разместить в здании свои штабы", - отметил Волошин.

