В 2026 году показатель планируют увеличить еще на 15-20%, сообщил сенатор от республики

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики прогнозируют рост собственных доходов в бюджет региона на 20-25% по итогам этого года и еще на 15-20% в 2026 году. Объем средств собственных доходов по итогам 2024 года составили 91,5 млрд рублей, в интервью ТАСС сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Впервые ДНР приняла трехлетний бюджет на 2025-2027 годы, что свидетельствует о растущей финансовой стабильности и уверенности в будущем. Ожидается, что прирост собственных доходов по итогам 2025 года составит не менее 20-25%, а в 2026 году мы планируем увеличить этот показатель еще на 15-20%, продолжая курс на сокращение дотационности и усиление экономической самостоятельности региона", - сказал Волошин.

Он добавил, что по итогам 2024 года Донецкая Народная Республика значительно уменьшила зависимость от дотаций федерального бюджета. Их объем снизился с 82% в 2023 году до 65% в 2024-м. При этом в республике выросла доля собственных доходов, которые в минувшем году составили 91,5 млрд рублей, что почти на 70% выше, чем в 2023-м. Основную часть составили налоговые поступления - 86,6 млрд рублей.

"В ближайшие несколько лет мы ставим перед собой амбициозную задачу снова сделать Донбасс регионом-донором и восстановить его статус промышленного центра России", - подытожил Волошин.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о воссоединении этих территорий с Россией. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.