Россия за 7 месяцев нарастила поставки газа в Турцию более чем на четверть

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия по итогам января - июля 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 26%, до около 12,7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в июле Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,78 млрд куб. м.

Всего за семь месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла около 12,7 млрд куб. м (+26,4%). Если учитывать также отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) (в этом году они пока не осуществлялись), то рост общих поставок российского газа в Турцию в январе - июле 2025 года составляет 23%.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ превысили 21,5 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.