ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Показатели пассажиропотока международного аэропорта Хабаровск превысят 2,5 млн человек по итогам 2025 года, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск" Юрий Кондратчик.

"В этом году превзойдем цифру в 2,5 млн. В прошлом году констатировали рекордный за последние 30 лет результат. В этом году будет больше 2,5 млн. Не намного, но больше", - сказал Кондратчик.

За прошлый год показатели пассажиропотока международного аэропорта Хабаровск выросли на 8% по сравнению с 2023 годом, было обслужено свыше 2,4 млн пассажиров. На зарубежных направлениях пассажиропоток увеличился более чем на 73%, общее число пассажиров в этом сегменте увеличилось до 242 тыс. человек.

В начале сентября был запущен новый терминал международных авиалиний аэропорта Хабаровск. Его по видеосвязи открыл в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин. Совокупный объем инвестиций в проект составил 6,1 млрд рублей. Новый терминал площадью 20,5 тыс. квадратных метров и пропускной способностью 600 пассажиров в час вошел в единый аэровокзальный комплекс, он интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, которое ввели в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Терминал отличается современным оснащением - два телетрапа, семь лифтов и семь эскалаторов, 12 стоек регистрации. Воздушный пункт пропуска через госграницу оборудован 30 кабинами паспортного контроля, пять из которых - для маломобильных граждан. С запуском международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 48 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 1,8 тыс. пассажиров в час.

"Загрузка международного терминала составляет 30%. Терминал построен с большим запасом, расчетная пропускная способность около 1 млн. Есть большие возможности для роста", - сказал Кондратчик.

Сейчас из Хабаровска можно улететь в города Китая, Таиланда, во Вьетнам, в Узбекистан, в октябре планируется запустить перелеты на Филиппины. В настоящее время основной прирост трафика в целом по аэропорту дает именно международное направление, отметил Кондратчик. Что касается внутреннего направления, то имеющаяся провозная емкость практически заполнена. "Есть меры, которые перевозчик принимает, например, оптимизация ресурса, чтобы летать больше и все-таки увеличивать расписание", - сказал гендиректор терминала.