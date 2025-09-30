Более половины опрошенных были недовольны сроками и условиями оформления визы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (90%) считают, что получить шенгенскую визу в 2025 году стало сложнее, чем раньше. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше", - рассказали эксперты по итогам опроса 1 215 совершеннолетних респондентов.

Еще 42% респондентов отметили, что трудности с визой или ее отсутствие повлияли на их планы на 2025 год. На фоне этого многие рассматривают безвизовые альтернативы: о таком выборе сообщили 88% участников опроса.

Согласно исследованию, действующий шенген есть у 13% опрошенных, еще 16% подавали документы в 2025 году. При этом 81% планируют оформлять визу в ближайшее время, и 96% из них хотели бы открыть многократную на несколько лет, чтобы иметь возможность посетить несколько европейских стран.

"При этом европейские направления остаются желанными для российских туристов. Если бы на руках уже был шенген, 37% опрошенных в первую очередь отправились бы в Италию, 20,4% - во Францию, а 18% - в Испанию. Также в топ-10 популярных стран входят Греция (5,7%), Германия (4,3%), Чехия (2,8%), Португалия (2,8%), Нидерланды (2,4%), Великобритания (1,9%) и Норвегия (1%)", - отметили в компании.

Анализ данных отельных бронирований подтверждает интерес к этим направлениям. В 2025 году среди стран Шенгенского соглашения на Италию приходится 24,8% отельных заказов (средняя стоимость номера в четырехзвездочном отеле - 26 тыс. руб. в сутки). На второй строчке, как и в опросе, Франция (доля - 23,4%, гостиница обходится в 27,7 тыс. руб.), на третьей - Испания (15,8%, 23,4 тыс. руб.) Кроме того, российские путешественники в этом году часто бронировали жилье в Германии (5,3%, 17,7 тыс. руб.), Венгрии (4,7%, 13,6 тыс. руб.), Португалии (3,6%, 21 тыс. руб.), Австрии (3,1%, 21,1 тыс. руб.) и Нидерландах (2,1%, 21,6 тыс. руб.).