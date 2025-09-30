Глава Минпромторга отметил, что это необходимо для поддержки граждан, ввозящих такие иномарки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Льготный порог утильсбора для автомобилей мощностью до 160 л. с. был сохранен для поддержки граждан, ввозящих такие иномарки, однако эта неизменная с момента введения сбора льгота привела к структурному перекосу рынка, спровоцировав массовый переход в "серый" импорт без гарантий и надлежащего налогообложения. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.

"Мы понимаем, что сейчас важно сохранить нашу меру господдержки в виде льготного коэффициента для граждан, которые по различным причинам выбрали привезти себе именно такую иномарку мощностью до 160 л. с.", - сказал он.

"Напомню, что эта льгота практически не менялась с момента появления утильсбора в России, и сейчас это вызвало значительный структурный перекос рынка, сформировав искусственные преимущества для ввоза физлицами по сравнению с официальным рынком и дилерами", - отметил Алиханов.

Министр объяснил, что рост доли ввоза машин частниками с 36% до 72% с 2024 года перевел рынок в "серый" сегмент с уклонением от налогов и отсутствием гарантий, что угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее глава Минпромторга РФ заявлял о том, что считает необходимым распространить утильсбор на ввозимые физлицами в РФ автомобили с двигателями мощностью 160 лошадиных сил и выше.

В сентябре ведомство подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 расчет утильсбора для легковых автомобилей ( категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.