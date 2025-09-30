Алиханов: интерес покупателей в РФ начинает смещаться в сторону гибридных авто

Минпромторг поддерживает развитие производства гибридов в стране, отметил глава министерства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Интерес покупателей в России постепенно смещается в сторону гибридных автомобилей, в 2024 году таких машин в стране было продано около 100 тыс. единиц. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Интерес покупателей начинает постепенно перераспределяться в сторону гибридов. В прошлом году таких машин на нашем рынке было реализовано около 100 тыс. шт.", - сказал он.

Министр отметил, что Минпромторг поддерживает развитие производства гибридов в стране: так, собираемые в Липецкой области последовательные гибридные автомобили включены в программы поддержки спроса.

Что касается электромобилей, то на их популярность, по его словам, влияет развитие необходимой инфраструктуры. В 2023 году наблюдался резкий скачок продаж электрокаров - тогда их продажи выросли почти вчетверо по сравнению с 2022 годом, во многом за счет низкой базы рынка. В 2024 году был уже более спокойный прирост - на 31%, рассказал Алиханов. "Сейчас спрос выравнивается, при этом доля продаж электромобилей в общем объеме рынка стабильно остается на уровне 1%", - указал он.

"Таким образом, популярность электромобилей и гибридов будет поэтапно развиваться параллельно с инфраструктурой, а также благодаря насыщению этого сегмента отечественным предложением. Сейчас в этой нише уже работают "Моторинвест" c моделями брендов Evolute и Voyah, "Автоваз", "Москвич", "Автотор", перспективный проект электромобилей "Атом", - подчеркнул глава Минпромторга.