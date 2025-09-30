Глава Минпромторга отметил, что у России есть четкие цели развития собственного производства автомобилей в различных сегментах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти все оставленные зарубежными инвесторами автозаводы сейчас работают, причем под руководством инвесторов из России, которые вместе с партнерами из дружественных стран взяли на себя обязательства по углублению локализации продукции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"По этим "брошенным" мощностям также удалось в сравнительно короткие сроки найти решения - практически все они сейчас работают, причем под руководством российских инвесторов, которые совместно с партнерами из дружественных стран также приняли на себя четкие обязательства по углублению локализации. Мы, как регулятор, за прошедшее время последовательно сформировали для этого комфортные инвестиционные условия", - сказал он.

Алиханов отметил, что у России есть четкие цели развития собственного производства автомобилей в различных сегментах, которые обозначены в стратегии развития автопромышленности до 2035 года. Ключевые положения документа направлены на достижение технологического суверенитета в автопроме и в смежных отраслях, создание собственной санкционно-устойчивой компонентной и инженерной базы, а также сохранение и развитие собственных компетенций и технологических процессов.

"Эти задачи формировались на протяжении 2022 года, когда мы столкнулись с беспрецедентными внешними санкциями, из-за которых в тот период российский автопром оказался на позиции одной из наиболее пострадавших отраслей. В ряде случаев заводы были вынуждены остановить конвейеры, кратно срезать объемы выпуска из-за отказа бывших зарубежных партнеров обеспечивать поставки необходимых комплектующих", - заявил министр.

С тех пор, по его словам, власти РФ совместно с автозаводами, производителями компонентов и предприятиями смежных отраслей сделали значительный рывок вперед. Так, по итогам 2024 года производство автомобилей в стране превысило 967 тыс. штук, что на 15,3% больше 2023 года и примерно в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, обратил внимание министр.