Глава Минпромторга сообщил, что такой расчет нужен для создания справедливых условий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расчет утильсбора по мощности двигателя вместо объема необходим для создания справедливых условий, так как малолитражные гибридные двигатели при небольшом объеме выдают мощность, сопоставимую с крупными бензиновыми моторами. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.

"В конструкции высокотехнологичных и более дорогих для производства гибридных моделей используются малообъемные двигатели (предполагающие более низкий коэффициент для расчета утильсбора), однако вкупе с электродвигателями силовая установка "генерирует" кратно большую мощность, чем, например, некоторые бензиновые двигатели большого объема", - сказал он.

Алиханов отметил, что новый подход, учитывающий именно максимальную мощность, формирует более корректные условия.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.