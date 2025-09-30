Ведомство сейчас активно работает с требованиями и стандартами иностранных государств и полагает, что есть много интересного для применения в России, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Минстрой России изучает опыт Китая в строительстве жилья и объектов транспортной инфраструктуры для дальнейшего применения лучших практик. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Мы изучили ряд стандартов КНР, тех, в которых они преуспели - строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры - мосты, дороги, развязки. У них достаточно стройная структура нормативно-технических документов. Мы сейчас занимаемся переводом документов, чтобы взять лучшие практики - либо целиком в виде стандарта адаптируем под наши условия, либо какими-то элементами, которые мы подгрузим в наши нормативно-технические документы", - сказал замминистра.

Музыченко добавил, что Минстрой сейчас активно работает с требованиями и стандартами иностранных государств и полагает, что есть много интересного для применения в России - оригинальные технические решения, новые технологии. "Но нужно погружать со смыслом - адаптировать под наши условия", - пояснил он.

Музыченко также отметил, что Минстрой России планирует перевести в цифровой вид все требования в строительстве к 2030 году. "Работу по основным документам мы планируем завершить в 2026 году", - заключил он.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.