Первые 50 гостевых домов Крыма вошли в эксперимент по легализации

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий напомнил, что эксперимент по легализации и регулированию деятельности гостевых домов стартовал с 1 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Первые 50 гостевых домов, расположенных в Республике Крым, вошли в реестр за первый месяц проведения эксперимента по легализации, сообщил в своем Telegram-канале министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"Первые 50 гостевых домов Крыма прошли самооценку и вошли в единый реестр. Муниципалитеты, где наиболее активно проходит самооценка гостевых домов - это Ялта, Феодосия, Сакский и Черноморский районы", - написал он.

Ганзий напомнил, что эксперимент по легализации и регулированию деятельности гостевых домов стартовал с 1 сентября.

"Собственники средств размещений, подходящих под определение "гостевого дома", должны внести сведения о доме в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения на специальной платформе Росаккредитации. Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе. С 1 января 2026 г. экспериментом предполагается запрет на оказание услуг гостевых домов без включения в реестр, также нельзя будет размещать рекламные объявления в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования, без указания присвоенного идентификационного номера", - подчеркнул министр.

Он заверил, что Минкурортов Крыма будет проводить разъяснительную работу по процедурам, необходимым для включения в реестр. Ближайшие мероприятия запланированы 3 октября в Сакском районе, 7 октября - в Симферополе и 21 октября - в Евпатории.

Об эксперименте

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем могут размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент по легализации гостевых домов начнется 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.