В Минске назвали ЕАЭС самым продвинутым примером интеграции

По словам премьер-министра Белоруссии Александра Турчина, всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с вызовами в экономике, решать которые нужно сообща

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща.

"Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - акцентировал внимание Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал примером реального партнерства стран.

"Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом, - подчеркнул белорусский премьер. - В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая".