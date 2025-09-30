FT: ExxonMobil запросила у Мозамбика гарантии безопасности из-за дорогого проекта

Стоимость газового терминала оценивается в $30 млрд

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Глава американской корпорации ExxonMobil Даррен Вудс запросил у президента Мозамбика Даниэля Шапу гарантии безопасности в связи с намерением построить в стране газовый терминал стоимостью $30 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, Вудс обсудил с Шапу возможные меры по обеспечению безопасности в северо-восточной провинции Кабу-Делгаду, где с 2017 года орудуют террористические группировки. Там ExxonMobil планирует построить крупнейший на континенте завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В рамках проекта Rovuma LNG, поддерживаемого итальянским энергетическим гигантом Eni и китайской CNPC, планируется перекачивать газ, добываемый на месторождениях у побережья Мозамбика, на наземный завод СПГ мощностью 18 млн тонн в год.

Стороны в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассмотрели также планы TotalEnergies возобновить работы на соседнем предприятии СПГ, разрабатываемом французской нефтяной компанией.

Ранее TotalEnergies вновь отложила реализацию проекта по экспорту СПГ в Мозамбике из-за проблем с безопасностью. Программу по созданию экспортного потенциала СПГ, которая была призвана преобразовать экономику африканской страны, запустили в 2020 году. Однако проект был приостановлен в 2021 году после того, как террористы убили десятки людей, в том числе иностранных рабочих, в провинции Кабу-Делгаду, неподалеку от площадки, где планировалось строительство предприятия.

По словам представителя ExxonMobil, компания "тесно сотрудничает с TotalEnergies, правительством Мозамбика и партнерами по проекту Rovuma LNG, чтобы обеспечить соблюдение необходимых условий для принятия окончательного инвестиционного решения о реализации проекта". Они включают "четко определенные меры по смягчению воздействия проекта на местные сообщества и окружающую среду, поддержку местных цепочек поставок, развитие квалифицированной местной рабочей силы и обеспечение конкурентоспособности объекта", - уточнил представитель.