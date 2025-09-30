Почти 84% предприятий являются микробизнесом, уточнили в Корпорации МСП

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выручка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере машиностроения в период с 2021 по 2024 год выросла почти в два раза до 4,6 трлн руб., сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"С начала 2025 года в России появилось около 2,8 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения. По данным Корпорации МСП, за последние три года количество таких компаний выросло на 14,4% и сегодня превышает 46 тыс. При этом годовая выручка машиностроительных МСП увеличилась на 84% - с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн руб. по итогам 2024 г.", -говорится в сообщении.

"Отрасль машиностроения в большей степени всегда ассоциируется с крупным бизнесом. Но в последние годы идет активный рост числа малых и средних предприятий в этой сфере. Причем ежегодный прирост вырос с 2-3% до 5%. И за три года мы видим, что количество МСП в машиностроении увеличилось на 14,4%. То есть их темпы роста выше, чем у сегмента МСП в целом, где этот показатель за последние три года составил 12,7%. Кроме того, МСП в машиностроении более стабильны, чем бизнес в других отраслях - их средний возраст составляет 9,5 лет, тогда как в целом по сектору МСП - 7,7 лет. Одним из ключевых драйверов развития безусловно является увеличение спроса на машиностроительную продукцию на фоне ухода с отечественного рынка зарубежных производителей, необходимость импортозамещения и таргетированная поддержка таких компаний со стороны государства", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что за три года (с 2022 года) МСП в сфере машиностроения привлекли в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, порядка 196 млрд рублей. При этом отмечается, что почти 50% таких предприятий получили финансирование при помощи инструментов Корпорации МСП.

"Более 35% малых и средних предприятий в сфере машиностроения зарегистрированы в Центральном федеральном округе, 20,5% - в Приволжском ФО, почти 14% - в СЗФО. В числе регионов-лидеров - Москва (16,6%), Санкт-Петербург (9,7%), Московская (7,4%), Свердловская (4,3%), Челябинская (3,7%) области, Республика Татарстан (3,5%), Нижегородская (3%), Новосибирская (2,8%), Самарская (2,7%) области, Краснодарский край (2,5%)", -отмечается в сообщении.

По данным корпорации МСП, большинство машиностроительных предприятий осуществляют деятельность в качестве юридических лиц (75%), при этом доля индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет 25%. Так, в среднем по сектору МСП это соотношение составляет 33 на 67 в пользу ИП.

"Почти 84% предприятий являются микробизнесом, 13,6% - малые компании, еще 2,6% - средние (в целом по сегменту МСП доля микробизнеса составляет 96,1%, малых компаний 3,6%, а на средние приходится 0,1%)", -говорится в сообщении.

В новость внесена правка (10:32 мск) - передается с уточнением периода в лиде.