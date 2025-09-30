Меры также коснулись пошлин на авиакеросин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Об этом говорится в сообщении комиссии.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно", - отмечается в сообщении.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что такое решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса.

"Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования", - заключили в ЕЭК.