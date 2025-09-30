Выделение дополнительной помощи в сфере АПК укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий и послужит росту взаимной торговли, отметил председатель правительства России

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Государства ЕАЭС достигли более чем 90-процентной обеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

"За 10 лет существования Союза - объем производства сельскохозяйственной продукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, - указал премьер. - Что закрывает свыше 90% внутренних потребностей".

Все это, уверен Мишустин, требует выделения дополнительной помощи сфере АПК. Такое решение, считает он, "существенно укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий, послужит росту взаимной торговли".

"А главное - граждане получат более широкий ассортимент качественных продуктов питания", - заключил он.