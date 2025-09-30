Мишустин: ЕАЭС готов полноформатно запустить механизм отслеживания импорта

В союзе для защиты от контрафакта повышается контроль качества продукции, напомнил председатель правительства РФ

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. ЕАЭС готов по итогам пилотного проекта прослеживаемости ввозимых товаров запустить этот механизм в полном формате. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Он напомнил, что в ЕАЭС для защиты от контрафакта повышается контроль качества продукции. "Три месяца назад завершился соответствующий пилотный проект по прослеживаемости ввезенных в союз товаров, - напомнил Мишустин. - С учетом полученного опыта надо запустить механизм в полноформатном режиме".