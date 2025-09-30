РФ рассчитывает на скорейшее подписание, отметил председатель правительства России

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вышел на финальную стадию подготовки соглашения с Индонезией о свободной торговле. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

"На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Рассчитываем на скорейшее подписание", - заявил премьер.

Как указал Мишустин, реализация соглашения, "равно как и вступление в силу международных договоров с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией - качественно улучшат внешнеэкономические связи "пятерки" с другими государствами Глобального Юга, позволят нарастить товарооборот".