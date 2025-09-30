Ростовский и минский заводы приступят к разработке новой техники

"Сальсксельмаш" и Минский тракторный завод сотрудничают не первый год, навесное оборудование производства ростовского предприятия дополняет белорусские тракторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Ростовский завод "Сальсксельмаш" и компания "Минский тракторный завод" договорились о совместных разработках и производстве новых моделей техники, ориентированной на белорусский рынок. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области по итогам подписания соглашения между предприятиями на полях международной промышленной выставки "Иннопром", проходящей в Минске.

"В дни работы Международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске заключено соглашение о сотрудничестве между донским предприятием ООО "Сальсксельмаш" и ОАО "Минский тракторный завод". Стороны договорились о совместной разработке новых моделей техники, ориентированных на потребности белорусского рынка, а также о существенном увеличении объемов поставок", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что производством конкурентоспособной и востребованной продукции ростовская компания планирует удовлетворять потребности рынка Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья, что позволит расширить географию экспорта ростовской продукции.

"Сальсксельмаш" уже имеет прочные связи с Минским тракторным заводом, и теперь, благодаря этому документу, наши предприятия получат возможность не только расширить экспорт своей продукции, но и участвовать в создании новых, передовых моделей техники. Это не только вклад в развитие нашего донского экспорта, но и важный шаг на пути к технологическому лидерству, к которому мы стремимся", - привели в сообщении слова министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

"Сальсксельмаш" и Минский тракторный завод сотрудничают не первый год, навесное оборудование производства ростовского предприятия дополняет белорусские тракторы. "Сальсксельмаш" - системообразующее машиностроительное предприятие в регионе, завод занимается производством техники, включая фронтальные погрузчики, прицепные опрыскиватели, коммунальные отвалы, загрузчики сеялок, навесные манипуляторы и другую.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии 29 сентября - 1 октября. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.