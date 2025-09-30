Согласно заявлению разработчика, она является самой мощной моделью ИИ для программирования в Китае

ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Zhipu AI представила новую большую языковую модель GLM-4.6 с открытым кодом. На данный момент она является самой мощной моделью ИИ для программирования в Китае, утверждается в заявлении разработчика.

В реальных задачах программирования возможности GLM-4.6 сопоставимы с Claude Sonnet 4 и превосходят DeepSeek-V3.2-Exp, заявила Zhipu AI.

Модель GLM-4.6 создавалась на китайских чипах компании Cambricon.

29 сентября DeepSeek презентовала новейшую модель V3.2-Exp и обновила свои приложение, сайт и мини-программу до этой версии. В заявлении разработчика отмечалось, что модель данная стала промежуточным шагом к новому поколению архитектуры искусственного интеллекта. V3.2-Exp создана на базе V3.1-Terminus с использованием механизма разреженного внимания.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.