Пользователи смогут с помощью Sora делать ролики длительностью до 10 секунд

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, готовится к запуску приложения, в котором по аналогии с TikTok можно будет смотреть ролики в вертикальном формате, однако весь контент будет сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ)I. Об этом пишет американский журнал Wired со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, пользователи смогут с помощью Sora - инструмента для создания ИИ-видео от OpenAI - делать ролики длительностью до 10 секунд, при этом загрузка фото и видео с устройства будет недоступна. Также пользователи при создании видео смогут добавить в ролик самих себя. Для использования своего образа нужно будет подтвердить личность. Согласно внутренним документам, попавшим в распоряжение журнала, компания запустила приложение для закрытого тестирования своими сотрудниками, и оно уже получило множество положительных оценок.

В OpenAI отказались комментировать сведения журнала.

Компания запустила Sora в декабре 2024 года. Журнал отметил, что на тот момент инструмент был одним из самых продвинутых в сфере создания видео с помощью ИИ. По его оценке, OpenAI рассчитывает, что новое приложение полностью изменит отношение пользователей к видео, сгенерированным ИИ, подобно тому, как ChatGPT изменил представление о создании текста с помощью нейросетей.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. 7 августа новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT стала доступной для всех пользователей. Она может помогать проводить исследования, анализировать данные, заниматься программированием и решением задач.