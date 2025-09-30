Предусмотрен также монтаж комплектного распределительного устройства 35 кВ наружной установки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" приступила к масштабной реконструкции подстанции 110 кВ, расположенной вблизи Одинцово. Инвестиции в проект составят 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект позволит повысить надежность электроснабжения одного из самых быстрорастущих городских округов Московской области, где активно строятся жилье и социальная инфраструктура, создаются инновационные производства, отметили "Россети".

"На объекте установят два новых силовых трансформатора российского производства. Благодаря чему мощность питающего центра будет увеличена более чем в 1,5 раза - с 50 до 80 МВА. Предусмотрен также монтаж комплектного распределительного устройства 35 кВ наружной установки. Это актуальное экологичное решение для плотной застройки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на подстанции появится новый класс напряжения 10 кВ. Он позволит увеличить пропускную способность электросети и радиус технологического присоединения потребителей, при этом снизит его стоимость. Это будет способствовать реализации перспективных экономических проектов на территории Одинцовского округа.

"Россети" активно развивают и укрепляют электросетевой комплекс Московской области. В частности, в распределительных сетях до 2030 года планируется строительство девяти подстанций 110-220 кВ, а также реконструкция питающих центров напряжением 35-220 кВ.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.