По словам белорусского премьер-министра Александра Турчина, настало время для конкретных решений в построении более динамичного и конкурентоспособного экономического пространства

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Странам ЕАЭС необходимо быстрее решать проблемы во взаимной торговле. Об этом заявил в Минске белорусский премьер-министр Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Барьерная тематика, в той либо иной постановке практически постоянно звучит на заседаниях межправсовета. Фактически, коллеги, мы уклоняемся от решения имеющихся во взаимной торговле проблем. Считаю, что настало время для конкретных решений в построении более динамичного и конкурентоспособного экономического пространства в рамках ЕАЭС. Давайте поставим перед собой четкую задачу - за два года максимально снять правовые пробелы в этой важной сфере", - сказал он.

По мнению Турчина, необходимо ускориться с завершением работы по установлению в рамках ЕАЭС единых требований безопасности продукции. "За последние пять лет смогли принять только четыре технических регламента и никак не можем подступиться к разработке оставшихся десяти", - обратил внимание руководитель Совмина. При формировании системы цифрового технического регулирования ЕАЭС следует уделить особое внимание переходу на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия, повышению достоверности сведений о безопасности продукции, решению всех вопросов с электронными паспортами транспортных средств, указал глава кабмина.

Он также отметил важность дальнейшего развития туристического сектора ЕАЭС. По словам Турчина, это огромный по своему потенциалу и пока еще не освоенный рынок, который нужно серьезно развивать. "Организация совместных туристических маршрутов потребует существенной информационной поддержки, создания общих платформ, сайтов и мобильных приложений с информацией о совместных маршрутах, достопримечательностях и услугах, создания условий для взаимного привлечения инвесторов в туристическую инфраструктуру, формирования механизмов инвестиционных возможностей для гостинично-туристической сферы", - добавил премьер.