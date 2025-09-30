В госкорпорации запущено порядка 180 проектов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 180 проектов в Росатоме сегодня реализуются с использованием искусственного интеллекта, ожидаемый финансовый эффект от применения ИИ может достичь 4 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ЧУ "Цифрум" (предприятие Росатома) Игорь Скобелев, выступая на мероприятии "День ИИ в Сколково".

"В Росатоме сейчас запущено уже порядка 180 проектов с использованием искусственного интеллекта. Эффекты, которые мы видим на горизонте 7-10 лет, это порядка 4 млрд рублей", - рассказал гендиректор "Цифрума" в ходе панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия".

По его словам, в настоящее время планируется внедрение искусственного интеллекта в реализацию еще 47 проектов с ожидаемым эффектом до 900 млн рублей.