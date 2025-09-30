Болгария планирует прекратить к 2028 году транзит газа из РФ в Венгрию и Словакию

Болгарский министр энергетики Жечо Станков ожидает, что Будапешт и Братислава не столкнутся с проблемой в сфере энергетической безопасности, так как смогут найти альтернативные пути

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Болгария планирует отказаться от закупки российского газа к концу 2027 года, что фактически будет означать приостановку его транзита для Венгрии и Словакии. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков.

"Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.

Министр ожидает, что к 1 января 2028 года "потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено". Он добавил, что "Венгрия и Словакия не столкнутся с проблемой в сфере энергетической безопасности", так как смогут найти альтернативные пути покупки газа.

Станков также отметил, что его страна консультируется с соседними странами "о возможном проведении совместных тендеров на заключение долгосрочных контрактов на поставку американского СПГ через Болгарию", возможная схема начнет действовать "начиная со следующего года".

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете "Известия", что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.