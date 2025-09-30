На портале можно будет оценить не только спектр вакансий, но и стоимость жизни в регионе, наличие необходимой инфраструктуры, климатические особенности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. HeadHunter намерен запустить специализированный портал, посвященный работе на Северном Кавказе, в начале 2026 года. Помимо спектра вакансий на портале будет доступна информация об округе, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга.

"Эксперты HeadHunter создадут на своем ресурсе специализированный портал, посвященный работе на Северном Кавказе. На нем можно будет оценить не только весь спектр вакансий, но и стоимость жизни в регионе, наличие необходимой инфраструктуры, климатические особенности. Доступ к порталу появится в начале 2026 года, сейчас ведется его активная разработка", - говорится в сообщении.

HeadHunter и Ассоциация развития кадрового потенциала туристической отрасли СКФО подписали соглашения о взаимодействии. Ассоциация, учрежденная институтом развития Кавказ.РФ, получит доступ к услугам и большим данным платформы. Специалисты ассоциации смогут адресно работать с соискателями и формировать предложения о работе.

"Минэкономразвития РФ поставило перед нами задачу подключиться к подготовке квалифицированных специалистов в базовых отраслях экономики и снижению кадрового дефицита. Задача глобальная и серьезная, поэтому мы начали с туристической отрасли СКФО. <…> По нашим оценкам, потребность в квалифицированных кадрах только у резидентов ОЭЗ, находящихся в управлении Кавказ.РФ, составит к 2029 году свыше 14 тыс. специалистов", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора Кавказ.РФ Тимура Кебекова.

Аналитики платформы отмечают высокую востребованность квалифицированных кадров в регионах Северного Кавказа. "Потенциал регионов Кавказа огромен и ему нужны кадры, причем как массовый персонал, так и узкоспециализированные работники. Так, только за последний месяц местные работодатели увеличили число производственных вакансий на hh.ru на 20%. На 29% вырос спрос на кадры в сфере добычи сырья. Наши базы вакансий стали больше на треть из-за повышенного спроса на рабочих", - прокомментировал руководитель проекта, замдиректора по взаимодействию с государственными органами HeadHunter Даниил Чугунов.

Согласно исследованиям, 28% опрошенных жителей Центрального федерального округа рассматривают переезд в регионы СКФО как перспективный для развития карьеры. Аналогичной позиции придерживаются 22% жителей Поволжья, 20% респондентов из Сибири и 16% жителей Дальнего Востока.