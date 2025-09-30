Механизм вводится из-за недружественных действий западных стран

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, находящегося в федеральной собственности.

Как указано в преамбуле, механизм вводится в связи с недружественными действиями западных стран. Он нужен для защиты национальных интересов РФ на фоне санкций.

"Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее - федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей", - говорится в документе.

Так, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке дается не больше 10 рабочих дней со дня заключения договора об оценке. Список физических и юридических лиц, имеющих право проводить оценку рыночной стоимости для целей настоящего указа, утверждается правительством.

"Применяется специальный порядок осуществления государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких государственной регистрации, учета и перехода прав", - указано также в числе особенностей. Банк ПСБ "организует от имени РФ продажу приватизируемого федерального имущества и осуществляет функции продавца такого имущества".

Решением президента РФ могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции. Указ вступает в силу с этого дня.