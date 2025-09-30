Показатель достиг 4,208 млн TEU

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контейнерный рынок России по итогам восьми месяцев 2025 года сократился на 5,3% в годовом выражении и составил 4,208 млн TEU (20-футовый эквивалент), сообщили в пресс-службе транспортной группы Fesco.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

"Объем контейнерных перевозок в России составил 4,208 млн TEU, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные перевозки снизились на 9% - до 1,751 млн TEU, железнодорожный транзит - на 5%, до 384 тыс. TEU, внутренние контейнерные перевозки - на 15%, до 790 тыс. TEU. Вместе с тем совокупный экспорт увеличился на 7%, до 1,283 млн TEU", - говорится в сообщении.

В группе отметили, что активный рост по-прежнему демонстрирует экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай, отмечается рост на 15% по сравнению с прошлым годом. Также увеличились объемы экспортных отгрузок через порты Дальнего Востока (+10%), однако в Санкт-Петербурге - снижение на 9%.

"Август продемонстрировал положительный тренд: контейнерный рынок России в этом месяце вырос на 3% в годовом сравнении, составив 551 тыс. TEU. По отношению к июлю текущего года зафиксирован рост на 5,1%, что связано с сезонным восстановлением спроса на новые автомобили из КНР", - добавили в компании.