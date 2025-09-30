По данным на 14:58 мск, стоимость Brent снижалась на 2,62%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:58 мск, стоимость Brent снижалась на 2,62%, до $65,88 за баррель.

К 15:03 мск Brent ускорил снижение и торгуется на уровне $65,69 за баррель (-2,9%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года теряет 1,6%, опускаясь до $62,09 за баррель.