Участники министерской встречи G20 по ИИ не смогли принять итоговую декларацию

Этого не произошло из-за позиции некоторых стран, объяснил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко

КЕЙПТАУН, 30 сентября. /ТАСС/. Работа состоявшегося в южноафриканском Кейптауне заседания на министерском уровне стран Группы двадцати (G20) по вопросам цифровой экономики и искусственного интеллекта (ИИ) прошла интересно и с пользой для России, хотя ее участникам не удалось принять разработанную председательствовавшей на встрече ЮАР итоговую декларацию. Об этом сообщил ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко, который возглавлял делегацию РФ.

"В понедельник обсуждались вопросы цифровой экономики, а сегодня работала секция по ИИ, - сказал он. - Были интересные выступления, в ходе которых различными странами были названы национальные приоритеты и пути дальнейшего развития цифровой экономики. К ИИ приковано большое внимание. К сожалению, декларацию принять не удалось из-за позиции некоторых стран. В результате участники ограничились заявлением председателя. Тем не менее по большинству вопросов, таких как этика, необходимость человекоцентричного регулирования, использование технологий, был консенсус".

Делегация России также выступила с докладом, подчеркнув успехи РФ в области ИИ. "Россия входит в неформальный клуб стран, у которых есть собственные модели ИИ. Мы рассказали, каким образом мы их внедряем, - сказал Борисенко. - В целом мы остались довольны ходом встречи и тем, как ее организовала ЮАР. Мы видим пути развития сотрудничества со странами, позиции которых по основным вопросам совпадают с нашими".

В кулуарах встречи ТАСС стало известно, что подготовленную ЮАР декларацию по цифровой экономике и ИИ заблокировала делегация США. Тем не менее разработанная в ходе нынешней министерской встречи концепция развития мировой цифровой экономики и ИИ, а также ряд предложений по ее реализации поступят на рассмотрение саммита глав государств и правительств "двадцатки". Он состоится 22-23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге.