"Суал" подал в суд ходатайство об отказе от иска к "Русалу"

Предмет корпоративного или существенного спора заключался в обязании МКПАО "ОК Русал" предоставить документы его акционеру

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Суал партнерс" подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к "ОК Русал" по предоставлению документов, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее в материалах "Русала" отмечался предмет корпоративного или существенного спора - об обязании МКПАО "ОК Русал" предоставить документы его акционеру.

ТАСС направил запросы в "Русал" и "Суал партнерс".

Представитель "Суала" сообщал ТАСС, что менеджмент "Русала" отказал "Суал партнерс" в доступе к запрошенным документам о деятельности компании, в связи с чем было решено обратиться в суд для истребования этих материалов.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.