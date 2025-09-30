В БЕЛАЗе объяснили интерес к водородным технологиям экономическим эффектом

Генеральный директор предприятия Сергей Лесин сообщил, что экологический эффект при этом также будет колоссальным

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Интерес БЕЛАЗа к водородным и беспилотным технологиям обусловлен существенным экономическим и экологическим эффектом, который можно получить в результате применения таких решений, а также ситуацией на рынке труда. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Лесин.

Во вторник на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в белорусской столице состоялось подписание соглашения о намерении создать белорусско-российское совместное предприятие, которое сосредоточится на создании инновационных беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ. Документ подписали ОАО "БЕЛАЗ", ООО "РТ-Развитие бизнеса", принадлежащее государственной корпорации "Ростех", и ОАО "ИнДев Солюшенс".

"Текущий период заставляет горнодобывающие компании искать решения по повышению эффективности их деятельности для того, чтобы оставаться конкурентными на рынке. Водородные решения, на наш взгляд, должны позволить при определенных условиях получить существенный экономический эффект от экономии на затратах на топливо", - сказал он. По его словам, экологический эффект при этом также будет колоссальным. "Проблема с загазованностью карьеров приводит к долговременным простоям, когда в принципе добыча полезных ископаемых вестись не может. Применение [водородных] технологий позволяет не снижать производительность и вести добычу круглый год", - отметил Лесин.

Говоря о беспилотных технологиях, он отметил их очевидный эффект. "Текущая демографическая ситуация в странах, где эксплуатируется наша техника, приводит к тому, что банально не хватает квалифицированных кадров. Это в свою очередь не позволяет расширять добычу полезных ископаемых в регионах Крайнего Севера, например, в очень тяжелых климатических условиях", - пояснил гендиректор БЕЛАЗа.

Он обратил внимание, что даже существующие проекты по добыче полезных ископаемых связаны с необходимостью создания очень больших вахтовых поселков с обслуживающим персоналом. "Это все издержки, которые несут горнодобывающие компании. Беспилотные решения в разы снижают численность персонала, который должен находиться непосредственно в месте эксплуатации техники, и позволяют управлять техникой либо дистанционно, либо передать управление программному обеспечению или искусственному интеллекту", - добавил Лесин.

БЕЛАЗ - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.

О выставке

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, организован в столице Белоруссии. Выставка проходит с 29 сентября по 1 октября. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.