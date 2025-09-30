"Тепловая компания" в Омске намерена взыскать с поставщика тепла 500 млн рублей

Организация пытается доказать, что "ОмскРТС" незаконно удержал более 500 млн рублей, которые должны были пойти на ремонтную кампанию

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. АО "Тепловая компания", по сетям которой поставляется тепло большинству потребителей миллионного Омска, подала несколько исков в суд с требованием взыскать с единой теплоснабжающей организации "ОмскРТС" более 500 млн рублей, удержанных за сверхнормативные потери тепла. Об этом сообщили ТАСС в "Тепловой компании".

В 2024 году в "Тепловой компании" рассказали, что физический износ тепловых сетей Омска превысил 70%, а аварийность за год выросла на 30%. Усугубляет ситуацию нехватка кадров и финансов.

"АО "Тепловая компания" пытается доказать, что АО "ОмскРТС" незаконно в одностороннем порядке удержало более 500 млн рублей, которые должны были пойти на ремонтную кампанию. Полученные средства позволили бы организации своевременно ремонтировать трубопроводы, обновлять оборудование, модернизировать котельные", - сказали в компании.

Как уточнили в "Тепловой компании", "ОмскРТС" имеет статус единой теплоснабжающей организации, которой платят за тепло и его доставку подавляющее большинство потребителей Омска. После этого поставщик должен рассчитываться за использование сетей "Тепловой компании", но ежегодно незаконно, на взгляд истца, вычитает сотни миллионов рублей за сверхнормативные потери тепла.

При этом, например, в 2020 году "ОмскРТС" предъявил сверхнормативные потери 37,8 тыс. Гкал на сумму более 91 млн рублей. Однако в отчетности Региональной энергетической комиссии Омской области эти потери оцениваются всего в 3,7 тыс. Гкал, то есть почти в 10 раз меньше. Аналогичная ситуация сложилась и в другие годы, считают в "Тепловой компании".

"Указанные действия АО "ОмскРТС" по незаконному выставлению сверхнормативных потерь, начиная с 2014 года, приводят к дефициту денежных средств и срыву исполнения обязательств перед контрагентами, включая оплату за поставленные на котельные АО "Тепловая компания" газ. Это ставит под угрозу теплоснабжение всего города-миллионника", - подчеркнули в организации.

Об "ОмскРТС"

Решение о создании компании "ОмскРТС" было принято в 2013 году акционерами ОАО "ТГК-11", которой принадлежат крупнейшие ТЭЦ Омска. "ОмскРТС" поставляет потребителям как тепло от ТГК-11, так и от собственных источников тепла, в частности, от ТЭЦ-2, в основном по сетям "Тепловой компании".