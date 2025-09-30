Срок погашения составит 10 лет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в четвертом квартале 2025 года составит 1,5 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина России.

Объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет составит 500 млрд рублей, более 10 лет - 1 трлн рублей.

Там же добавили, что в случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2025 год плановые параметры по объему размещения ОФЗ подлежат уточнению.

Кроме того, министерство опубликовало график аукционов размещения облигаций федерального займа на четвертый квартал этого года. В октябре планируются пять аукционов - 1, 8, 15, 22 и 29 октября. В ноябре планируется три аукциона - 12, 19 и 26 ноября. В декабре планируется провести четыре аукциона - 3, 10, 17, 24 декабря.