МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 1 октября проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26250 с погашением 10 июня 2037 года и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.