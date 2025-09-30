Общая ситуация "действительно непростая", отметил министр цифрового развития РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подтвердил наличие согласованных планов по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний с 7,6% до 15% и отмену льготы по НДС на покупку программного обеспечения (ПО) из отечественного реестра. Соответствующее заявление министра опубликовано в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра", - говорится в сообщении.

Также министр подчеркнул, что сейчас общая ситуация "действительно непростая". Шадаев напомнил, что планируется общее увеличение НДС и отмена целого ряда льгот для малого бизнеса. Однако, как подчеркнул министр, даже в этих условиях правительство продолжает курс на поддержку IT-отрасли, тарифы на страховые взносы для IT-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.