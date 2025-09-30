Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в I полугодии сохранился на уровне 2024 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объемы подозрительных операций в первом полугодии 2025 года по сравнению с прошлым годом сократились на 12% за счет уменьшения на 15% объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

"В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств", - отмечается в материалах ЦБ.

Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в I полугодии сохранился на уровне прошлого года и составил 8,5 млрд руб.