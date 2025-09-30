Планируется создание современного санаторно-курортного комплекса на базе источника азотно-кремнистых термальных вод

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект модернизации санаторно-курортного комплекса "Кульдур" в Еврейской автономной области составит 825 млн рублей. Об этом говорится в презентации заместителя председателя правительства области Анна Тарасенко.

"825 млн рублей - общие инвестиции в проект", - говорится в презентации, представленной в ходе Дней Еврейской автономной области в Национальном центре "Россия".

В рамках проекта планируется создание современного санаторно-курортного комплекса на базе источника азотно-кремнистых термальных вод в п. Кульдур. В санатории будут оказываться оздоровительно-профилактические услуги с использованием горячих минеральных источников для лечения радикулитов, полиартритов, кожных, гинекологических и других заболеваний.