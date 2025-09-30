Объем обналичивания денежных средств сократился на 19% в I полугодии

До 15,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе сократился на 19% в I полугодии 2025 года, до 15,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

"Снижение обналичивания денежных средств в банковском секторе было более интенсивным: объем подозрительных операций сократился на 19% (до 15,9 млрд рублей), что в основном обусловлено сокращением более чем в 2 раза (до 1,7 млрд рублей) объема обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей, а также снижением на 11% (до 14,2 млрд рублей) объема обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности", - отмечается в документах ЦБ.