Ростех расширит сотрудничество с компаниями Белоруссии по МС-21 и Ту-214

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует расширить сотрудничество и укрепить кооперацию с белорусскими предприятиями по проектам авиапромышленности, сообщили ТАСС в Ростехе.

"Рассматривается возможность наращивания объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов по программам гражданской и транспортной авиации. В частности, на белорусских мощностях производятся детали и комплектующие для гражданских программ Ту-214 и МС-21", - сказали в госкорпорации.

В рамках выставки "Иннопром. Беларусь" ОАК представляет модели импортозамещенных гражданских самолетов - МС-21, "Суперджет-100", Ту-214 и Ил-114-300.

Как отметили в Ростехе, импортозамещенный опытный лайнер МС-21 с отечественными системами и двигателями ПД-14 сейчас проходит сертификационные испытания в Жуковском.

"В рамках создания отечественной версии лайнера у машины заменено более 70 иностранных компонентов. Лайнер более современный, чем его западные конкуренты. Так, уровень технической новизны на этапе разработки по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 - 40%, а у МС-21 - 70%. Кроме того, МС-21 более комфортен для пассажиров в сравнении с иностранными одноклассниками. У него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, просторные багажные полки", - заявили в Ростехе.

Кроме того, для увеличения объемов выпуска самолетов Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также досертифицируются современные российские системы, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. "Поступление самолетов в авиакомпании положительно скажется на развитии системы воздушных перевозок, повысит связность регионов и авиационную подвижность россиян", - заключили в госкорпорации.

